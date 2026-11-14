Semra Aysal'ın ailesi atv Haber'e konuştu: Cezaevine dönsün

Muğla Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı 400 bin liralık ferdi kaza sigortası bedelini alabilmek için kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal, Yargıtay sürecinde tahliye edildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran tahliye kararının ardından derin bir yıkım yaşayan acılı aile atv Haber'e konuştu. Karara tepki gösteren talihsiz kadının ağabeyi, sanığın hak ettiği cezayı çekerek cezaevine geri dönmesini istedi.