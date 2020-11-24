AYIPLI MAL ALMA İHTİMALİNİZ DE VAR

Ancak online alışverişlerde kimi zaman yanıltıcı indirimler, lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya bedelin tahsil edilip hiç mal göndermeme gibi mağduriyetler de ortaya çıkabiliyor. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu incelemelerini yapıyor. Vatandaşı mağdur edenlere yönelik idari yaptırımlar uygulanacak. İnternet alışverişleri konusunda uzmanlar da yine kritik son dakika bilgileri verdi.

Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM. com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, internet üzerinden alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalara dikkat çekti. Çevikoğlu, "Alışveriş yapacağınız sitenin mutlaka SSL sertifikasını kontrol edin. SSL sertifikası güvenli bir alışveriş için önemli bir göstergedir.

Bunun yanında alışveriş yapacağınız internet sitesinin Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve güvenilir e-ticaret sitelerine verilen Güven Damgası'na sahip olup olmadığını kontrol edin. Dijital ortamda alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinizi de kullanmamaya özen gösterin. Basit bir şekilde oluşturacağınız sanal kart, yaşanabilecek dolandırıcılıkların önüne geçecektir. Alışverişinizi tamamladıktan sonra sanal kartınızın limitini sıfırlayın, bu dolandırıcılık yöntemlerinden korur. Alışveriş yaptığınız telefon, bilgisayarın virüs koruması olsun" dedi.