13 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Efsane indirim etiketlerine kanmayın! İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Efsane indirim etiketlerine kanmayın! İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler

sitelerinde "Efsane indirim" etiketleriyle satılan ürünleri alırken dikkat! alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? Fiyatlardaki indirim gerçek mi? Nasıl güvenilebilir? ekonomi müdürü canlı yayında anlattı

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 13.11.2020
ABONE OL
Efsane indirim etiketlerine kanmayın! İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler

İnternet sitelerinde "Efsane indirim" etiketleriyle satılan ürünleri alırken dikkat! İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? Fiyatlardaki indirim gerçek mi? Nasıl güvenilebilir? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı.

Efsane indirim etiketlerine kanmayın! İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler

NE YAPIYORLAR?

*Önce fiyatı artırıp sonra indirim gibi sunuyorlar

*Sahte internet siteleriyle vatandaşı soyuyorlar

*Sitede gösterilen ürün sonunda size gelmiyor

*"Varan" kelimesi ile indirim kandırmacası yapılıyor

Efsane indirim etiketlerine kanmayın! İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler

BUNLARI UYGULAYIN

*Bütçeniz ile harcama arasındaki dengeyi gözetin

*Ürünün fiyatını diğer satıcıların fiyatlarıyla karşılaştırın

*Her indirimi gerçek sanmayın

*Güvenmediğiniz markalardan alışveriş yapmayın

Efsane indirim etiketlerine kanmayın! İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler

BUNLARA BAKIN

*Satıcının iletişim bilgisi, vergi kimlik numarası, MERSİS ve ETBİS kaydı olup olmadığına

*Ödeme işlemi öncesi satıcının bilgilerinin olduğu ön bilgilendirme olup olmadığına

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Efsane indirim etiketlerine kanmayın! İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA