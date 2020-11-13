Efsane indirim etiketlerine kanmayın! İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler
İnternet sitelerinde "Efsane indirim" etiketleriyle satılan ürünleri alırken dikkat! İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? Fiyatlardaki indirim gerçek mi? Nasıl güvenilebilir? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı
İnternet sitelerinde "Efsane indirim" etiketleriyle satılan ürünleri alırken dikkat! İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? Fiyatlardaki indirim gerçek mi? Nasıl güvenilebilir? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı.
NE YAPIYORLAR?
*Önce fiyatı artırıp sonra indirim gibi sunuyorlar
*Sahte internet siteleriyle vatandaşı soyuyorlar
*Sitede gösterilen ürün sonunda size gelmiyor
*"Varan" kelimesi ile indirim kandırmacası yapılıyor
BUNLARI UYGULAYIN
*Bütçeniz ile harcama arasındaki dengeyi gözetin
*Ürünün fiyatını diğer satıcıların fiyatlarıyla karşılaştırın
*Her indirimi gerçek sanmayın
*Güvenmediğiniz markalardan alışveriş yapmayın
BUNLARA BAKIN
*Satıcının iletişim bilgisi, vergi kimlik numarası, MERSİS ve ETBİS kaydı olup olmadığına
*Ödeme işlemi öncesi satıcının bilgilerinin olduğu ön bilgilendirme olup olmadığına