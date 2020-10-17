Online alışveriş yapanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı uyardı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, teknolojide yaşanan gelişmeler ile tüketicilerin geleneksel yöntemler yerine uzaktan iletişim araçları ile kurulan mesafeli sözleşmeler ile alışverişe yönelmediği belirtildi. Mesafeli satışların, özellikle Covid-19 döneminde daha çok tercih edilir hale geldiği kaydedildi. Bu tür satışların, her ne kadar birçok kolaylığı beraberinde getirse de, tüketicilerin zaman zaman yasal yükümlülüklerinin bilincinde olmayan, kötü niyetli ve fırsatçılık yapmak isteyen satıcılar tarafından stoklarında olmayan ve tedariki 30 günlük yasal teslim süresi içerisinde yapılamayacak ürünleri dahi satışa konu ederek mağdur edildiğinin tespit edildiğine vurgu yapıldı.

Ürün bedelleri tahsil edildikten sonra, teslimlerin hiç yapılmadığı ya da teslim edilmeyen ürünlere ilişkin bedel iadesi içerikli cayma taleplerinin karşılanmadığı hatta tüketicilerin söz konusu taleplerini iletebilecekleri bir muhatap dahi bulamayarak, mağdur edildiklerinin görüldüğü kaydedildi.