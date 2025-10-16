Sumud Filosu aktivisti Kantoğlu’ndan Başkan Erdoğan’a teşekkür

Gazze'deki ablukayı kırmak ve insanı yardım ulaştırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'ya yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler, terör devleti İsrail tarafından uluslararası sularda yasadışı şekilde esir alınmıştı. İsrail hapishanelerinde esir tutulan aktivistler Türkiye'nin büyük çabaları sonucunda 04 Ekim'de özel uçakla İstanbul'a getirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Sumud Filosu'na yardımları nedeniyle teşekkür ederken, esir tutulan aktivistlerden Ayçin Kantoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.