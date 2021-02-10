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Sultan Abdülhamid'in vefatının 103.yılı! İşte gözetim altında tutulduğu Beylerbeyi Sarayı
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatından bu yana tam 103 yıl geçti. Türk milletine kendini adamış 34. Osmanlı Sultanı Abdülhamid Han Beylerbeyi Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. İşte Gök Sultan Abdülhamid Han'ın sarayda gözetim altında geçen son yıllarında yaşadıkları... Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatından bu yana tam 103 yıl geçti. Türk milletine kendini adamış 34. Osmanlı Sultanı Abdülhamid Han Beylerbeyi Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. İşte Gök Sultan Abdülhamid Han'ın sarayda gözetim altında geçen son yıllarında yaşadıkları...