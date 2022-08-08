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Su samuru Dicle Nehri'nde böyle avlandı!

İHA
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Giriş: 08.08.2022 13:05
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliğince (IUCN) nesli tükenme tehdidine yakın kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü. Avlanma anı kameraya yansıdı.
Balığı böyle avlayıp yedi BALIĞI BÖYLE AVLAYIP YEDİ

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