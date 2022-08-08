08 Ağustos 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Su samuru Dicle Nehri'nde böyle avlandı!
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliğince (IUCN) nesli tükenme tehdidine yakın kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü. Avlanma anı kameraya yansıdı.