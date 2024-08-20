20 Ağustos 2024, Salı
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Spor olsun diye tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı! Mahsur kalan yaşlı adam ekiplerin yardımıyla kurtarıldı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yaşlı adam spor amacıyla kayalıklara tırmandı. Daha fazla tırmanamayan yaşlı adam mahsur kalınca durumu 112 Acil Çağır Merkezine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İmranlı Arama ve Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının arından yaşlı adam mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.