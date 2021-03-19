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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil sağlık çalışanlarını hedef aldı! Sert tepkiler geldi

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Giriş: 19.03.2021 11:33
Güncelleme:19.03.2021 11:39
Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, katıldığı bir yayında sağlık çalışanlarını hedef aldı. Sağlık çalışanlarının virüsten korunmak için değil, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve il sağlık müdürlerinin gözüne girmek için aşı olduklarını söyledi. Sağlık çalışanlarından Özdil'e sert tepkiler geldi.
Özdil sağlık çalışanlarını hedef aldı
Özdil sağlık çalışanlarını hedef aldı
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