23 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
23.10.2019

Sosyal medyadan tropik hayvan satışına operasyon

İstanbul'da, sosyal medya üzerinden ticareti özel izine tabi olan tropik hayvanları yasa dışı şekilde pazarlamaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca, 1 timsah, 1 boğa yılanı ve 1 papağana el konuldu.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan ve tropikal bölgelerde yaşayan sürüngenler ile kuşları yasa dışı yollarla yurda sokularak sosyal medya üzerinden satışlarının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

11 BİN LİRAYA TİMSAH

Müşteri gibi sosyal medya üzerinden Hasan K. ile pazarlık yapan kaçakçılık polisi, bir timsah için 11 bin liraya anlaştı.

Soruşturma kapsamında, Çekmeköy'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hasan K'yı gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada bulunan 1 timsah, 1 boğa yılanı ve 1 papağana el konuldu.

Zanlıya, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılırken, el konulan hayvanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sosyal medyadan tropik hayvan satışına operasyon
Sosyal medyadan tropik hayvan satışına operasyon
12 yaşındaki çocuk 3 metre yükseklikten düştü
12 yaşındaki çocuk 3 metre yükseklikten düştü
Yaşlı adam köprüden atlayarak intihar etti
Yaşlı adam köprüden atlayarak intihar etti
Diyarbakır’da 'çay' kavgası 1’i ağır 2 yaralı
Diyarbakır’da 'çay' kavgası 1’i ağır 2 yaralı
Bilecik’te suç makinesi kıskıvrak yakalandı
Bilecik’te suç makinesi kıskıvrak yakalandı
Deprem uzmanlarından son dakika fay hattı uyarısı!
Deprem uzmanlarından son dakika fay hattı uyarısı!
Kerimcan Durmaz hakim karşısına çıktı!
Kerimcan Durmaz hakim karşısına çıktı!
Bir Zamanlar Çukurova setinde yangın çıktı
Bir Zamanlar Çukurova setinde yangın çıktı
İğrenç olay! Dövüp polise teslim ettiler
İğrenç olay! Dövüp polise teslim ettiler
Metroda intihar girişimi! Seferler durdu
Metroda intihar girişimi! Seferler durdu
3 yaşındaki minik kızın acı ölümü
3 yaşındaki minik kızın acı ölümü
Fren yerine gaza basınca...
Fren yerine gaza basınca...
Daha Fazla Video Göster