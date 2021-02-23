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Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Balıkları çıplak elle paketlediler

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Giriş: 23.02.2021 15:57
Güncelleme:23.02.2021 16:02
Konserve balık üretimi yapan bir firmanın imalathanesinde çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çalışanların çıplak elle işlem yaptığını gören vatandaşlar, firmaların övünçle kullandığı "el değmeden üretilmiştir" sloganını tiye alarak "demek ki el değiyormuş" tepkisinde bulundu.

Sosyal medyada sık sık gündeme gelen, gıda firmalarının hijyen kurallarını hiçe saydığı görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Konserve ton balığı üreten bir firmanın imalathanesinden görüntüler sosyal medyaya sızdı.


ELLERİYLE PAKETLİYORLAR
Söz konu görüntülerde, imalathane çalışanlarının eldiven kullanmadan ton balıklarını elleriyle paketledikleri görüldü. Bir anda binlerce kez paylaşılan görüntülere tepki yağdı.




"DEMEK Kİ EL DEĞİYORMUŞ"
Birçok kullanıcı ise, firmaların övünçle kullandığı "el değmeden üretilmiştir" sloganlarını tiye alarak, "demek ki el değiyormuş" yorumları yaptı.

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