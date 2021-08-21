Sosyal medya için video çekmek uğruna canından oldu! O anlar kamerada

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kuzenini ziyaret etmeye giden 23 yaşındaki genç kız, sosyal medya hesabında paylaşmak için video çektiği sırada çatıdaki plastik panelin çökmesi sebebiyle hemen hemen 50 metreden aşağı düşerek hayatını kaybetti. O esnada yaşanan anları kayda alan kuzeni de dehşet anlarını saniye saniye kaydetti.

Facia, geçen akşam saat 19:30 sularında Esenyurt Sultaniye mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Kübra Doğan, 16 yaşındaki kuzeni Helen M.'yi ziyaret etmek için Esenyurt'taki evlerine gitti. Gün batımını seyretmek ve bir sosyal medya platformuna video çekmek için çatıya çıktılar. İkili bir müddet çatıda fotoğraf ve video çekerek vakit geçirdi.

50 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Daha sonra Kübra Doğan çatıda oturduğu yerden inmek istediği esnada plastik panele ayak bastı. Doğanın ağırlığını kaldıramayan panel çöktü. Genç kız yaklaşık 50 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Kuzeninin düştüğünü gören Helen M. ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Genç kızın feci ölümü ise kuzeni tarafından saniye saniye kaydedildi. Fotoğraf ve video çekmek için çatıya çıktığı kuzeni düşme anında cep telefonuda kayıttaydı. Olayın şokuyla tepki veremeyen kuzeni bir süre dondu kaldı. Görüntülerde bir süre fotoğraf ve video çekildikleri görülüyor. Çatıdan inmek istediği esnada ise plastik panel çökerek genç kızın metrelerce aşağıya düştüğü görülüyor