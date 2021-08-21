21 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sosyal medya için video çekmek uğruna canından oldu! O anlar kamerada

Sosyal medya için video çekmek uğruna canından oldu! O anlar kamerada

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2021 09:16
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kuzenini ziyaret etmeye giden 23 yaşındaki genç kız, sosyal medya hesabında paylaşmak için video çektiği sırada çatıdaki plastik panelin çökmesi sebebiyle hemen hemen 50 metreden aşağı düşerek hayatını kaybetti. O esnada yaşanan anları kayda alan kuzeni de dehşet anlarını saniye saniye kaydetti.

Facia, geçen akşam saat 19:30 sularında Esenyurt Sultaniye mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Kübra Doğan, 16 yaşındaki kuzeni Helen M.'yi ziyaret etmek için Esenyurt'taki evlerine gitti. Gün batımını seyretmek ve bir sosyal medya platformuna video çekmek için çatıya çıktılar. İkili bir müddet çatıda fotoğraf ve video çekerek vakit geçirdi.

50 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Daha sonra Kübra Doğan çatıda oturduğu yerden inmek istediği esnada plastik panele ayak bastı. Doğanın ağırlığını kaldıramayan panel çöktü. Genç kız yaklaşık 50 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Kuzeninin düştüğünü gören Helen M. ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Genç kızın feci ölümü ise kuzeni tarafından saniye saniye kaydedildi. Fotoğraf ve video çekmek için çatıya çıktığı kuzeni düşme anında cep telefonuda kayıttaydı. Olayın şokuyla tepki veremeyen kuzeni bir süre dondu kaldı. Görüntülerde bir süre fotoğraf ve video çekildikleri görülüyor. Çatıdan inmek istediği esnada ise plastik panel çökerek genç kızın metrelerce aşağıya düştüğü görülüyor

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TikTok videosu için vefat eden kızın yakınları konuştu
TikTok videosu için vefat eden kızın yakınları konuştu
Marketlerde ’depozito’ dönemi
Marketlerde 'depozito' dönemi
’Daire 16’ paylaşımları rekor kırdı!
'Daire 16' paylaşımları rekor kırdı!
Genç kızı ormanda dövüp soydular! Dehşet...
Genç kızı ormanda dövüp soydular! Dehşet...
Burdur Gölü’nde korkutan görüntü!
Burdur Gölü'nde korkutan görüntü!
Giresun’daki sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti!
Giresun'daki sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti!
Çay soğuk dedi canından oldu!
"Çay soğuk" dedi canından oldu!
Vatandaşlar böyle yardım çağırdı
Vatandaşlar böyle yardım çağırdı
’Güzel kız’ İstanbul Boğazı’ndan geçti
'Güzel kız' İstanbul Boğazı'ndan geçti
Türk öğrencileri dünya birincisi oldu
Türk öğrencileri dünya birincisi oldu
Orman yangınına insan zinciri ile müdahale
Orman yangınına insan zinciri ile müdahale
Felaketleri su altında tuvale aktardı
Felaketleri su altında tuvale aktardı
Daha Fazla Video Göster