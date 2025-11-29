Sonsuz mavilikte saklı vatan! Kıbrıs’a tarih ve kültür yolculuğu

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, rüzgarı Türkiye’den kokular taşıyan, dili ve kaderi bir olan Yavru Vatan Kıbrıs’ın tarihi ve kültürünü tanıttı. Akdeniz’in zorluklarına rağmen koparılamayan köklü bağlara sahip ada Türkiye’nin yatırımları ve desteğiyle güçlenerek gelişimini sürdürüyor.

