01 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
01.01.2020

SON DAKİKA: Zeytinburnu’nda İETT otobüsleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda İETT otobüsü önünde giden bir başka İETT otobüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Zeytinburnu’nda İETT otobüsleri çarpıştı!
Zeytinburnu’nda İETT otobüsleri çarpıştı!
Restoran ve kantinlerde yeni dönem
Restoran ve kantinlerde yeni dönem
Ordu’da yılın ilk bebeğine anlamlı isim
Ordu’da yılın ilk bebeğine anlamlı isim
Gece yarısı şehre indirler
Gece yarısı şehre indirler
Zam için geri sayım! Ucuz su için zamanla yarıştılar
Zam için geri sayım! Ucuz su için zamanla yarıştılar
Büyükada açıklarında vapur arızalandı, yolcular denizde mahsur kaldı
Büyükada açıklarında vapur arızalandı, yolcular denizde mahsur kaldı
Başkent'te yangın: 4 kişi hayatını kaybetti
Başkent'te yangın: 4 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da felaket! Alevler 4 can aldı
Ankara'da felaket! Alevler 4 can aldı
Yeni yıla vatan nöbetinde giren Mehmetçik
Yeni yıla vatan nöbetinde giren Mehmetçik
Çanakkale'de motosiklet ile otomobil çarpıştı
Çanakkale'de motosiklet ile otomobil çarpıştı
Sakarya'da korkunç olay!
Sakarya'da korkunç olay!
Halk otobüsüne polis baskını! Kıskıvrak yakalandı
Halk otobüsüne polis baskını! Kıskıvrak yakalandı
Daha Fazla Video Göster