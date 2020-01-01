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01.01.2020
SON DAKİKA: Zeytinburnu’nda İETT otobüsleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda İETT otobüsü önünde giden bir başka İETT otobüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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