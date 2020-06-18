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“Yok artık” dedirten olay! İstanbul’da maske takmamakta ısrar edince güle güle ceza yedi

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Giriş: 18.06.2020 14:44
Güncelleme:18.06.2020 14:45
Esenyurt'ta polis ekipleri meydan ve çevresinde maske denetimi yaptı. Kimi vatandaşlar maskeyi cebinde kimileri şapkasının içinde taşırken, maske takmamakta ısrar eden bir kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Ceza kesilen kişinin sürekli gülümsemesi ise dikkat çekti.
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