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Son dakika: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Metin Çekmez'e son veda! Vasiyeti yerine getirildi

İHA
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Giriş: 27.08.2021 12:08
Son dakika haberine gören Aydın'da tedavi gördüğü hastanede, 76 yaşında dil kökü kanseri nedeniyle hayatını kaybeden tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Çekmez'in cenazesi Kuşadası'nda toprağa verildi. Usta sanatçının kızı Aslı Çekmez, "Babamın vasiyeti yerine getirildi" dedi.
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