Son dakika: Vefa Destek Grubu'na neden saldırıyorlar? MHP'li vekilden canlı yayında sert tepki |Video

Son dakika haberi... Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK'nın Vefa Destek Grubu'na yönelik hain saldırısı sonrası 2 sivil şehit olmuştu. Bu hain saldırının ardından Adana'da da Vefa Destek Grupları'na yönelik hain bir saldırı gerçekleştirildi. Bu kez ise saldırının arkasından ise CHP'li isim çıktı. Bu alçak saldırılar ne anlama geliyor? Saldırılar planlı mı? Bu sorularına A Haber canlı yayınına katılan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan yanıt verdi.

Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK'nın Vefa Destek Grubu'na yönelik hain saldırısı sonrası 2 sivil şehit olmuştu. Bu hain saldırının ardından Adana'da da Vefa Destek Grupları'na yönelik hain bir saldırı gerçekleştirildi. Bu kez ise saldırının arkasından ise CHP'li isim çıktı. Bu alçak saldırılar ne anlama geliyor? Saldırılar planlı mı? Bu sorularına A Haber canlı yayınına katılan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan yanıt verdi.

KİMSENİN YANINA KALMAZ

Başkan, "Adana'daki olaylardan tutunda Van'daki Vefa Grubu'na saldırı CHP gündem oluşturacak şeylerin peşinde buradaki yapılan ve oradaki saldırıların planlı bir şekilde yapılması, bir de Ramazan Ayı'nda yapılması bu sürecin akamete uğratılması kabul edilebilir bir şey değildir. Biz bu günlere çok kolay gelemedik. Bu yapılanlar kimsenin yanlarına kalmaz. Millet çok açık ve net görmektedir." ifadelerini kullandı.