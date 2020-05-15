Son dakika: Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırı ile ilgili 38 gözaltı
Son dakika... Dün Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kişinin şehit olduğu olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Van Valiliği, olayla ilgili 38 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Dün Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kişinin şehit olduğu olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
VAN'DA VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU'NA SALDIRI İLE İLGİLİ 38 GÖZALTI
Van Valiliğinden yapolan son dakika açıklamasında, "Vefa Sosyal destek ekibine uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya ilişkin, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu değerlendiren 38 kişiyi gözaltına aldı." denildi.
NELER YAŞANMIŞTI?
Dün Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti;
"Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek grubu kapsamında 65 HD 084 plakalı araçla yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır."
Saldırıda bir belediye çalışanı ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaşın hayatını kaybettiği, bir belediye çalışanının da yaralandığı vurgulanan açıklamada, "Yaralı, Özalp Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren araç olay yerinden kaçmıştır. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştır." ifadeleri kullanmıştı.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: YENİLECEKSİNİZ VE CEHENNEME SÜRÜLECEKSİNİZ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dün Twitter hesabından saldırıya ilişkin paylaşımda bulunmuştu.
Soylu, "Mübarek ramazan gününde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz" değerlendirmesinde bulunuştu.
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