15 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırı ile ilgili 38 gözaltı

Son dakika: Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırı ile ilgili 38 gözaltı

Son dakika... Dün Van'da 'lı teröristlerce görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kişinin şehit olduğu olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. , olayla ilgili 38 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
ABONE OL
SON DAKİKA: VAN'DA VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU'NA SALDIRI İLE İLGİLİ 38 GÖZALTI

Dün Van'da 'lı teröristlerce görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kişinin şehit olduğu olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

VAN'DA VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU'NA SALDIRI İLE İLGİLİ 38 GÖZALTI

Van Valiliğinden yapolan son dakika açıklamasında, "Vefa Sosyal destek ekibine uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya ilişkin, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu değerlendiren 38 kişiyi gözaltına aldı." denildi.

Son dakika: Van'daki alçak saldırıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı |Video VAN'DAKİ ALÇAK SALDIRIYLA İLGİLİ 38 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI |VİDEO

NELER YAŞANMIŞTI?

Dün Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti;

"Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek grubu kapsamında 65 HD 084 plakalı araçla yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır."

Saldırıda bir belediye çalışanı ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaşın hayatını kaybettiği, bir belediye çalışanının da yaralandığı vurgulanan açıklamada, "Yaralı, Özalp Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren araç olay yerinden kaçmıştır. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştır." ifadeleri kullanmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: YENİLECEKSİNİZ VE CEHENNEME SÜRÜLECEKSİNİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dün Twitter hesabından saldırıya ilişkin paylaşımda bulunmuştu.

Soylu, "Mübarek ramazan gününde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz" değerlendirmesinde bulunuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Van'daki saldırıya tepki: Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyorum HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN VAN'DAKİ SALDIRIYA TEPKİ: RAMAZAN GÜNÜNDE YAPILAN BU ALÇAKÇA SALDIRIYI KINIYORUM

CHP'ye yakınlığıyla bilinen medya kuruluşları Van'da saldırıya uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri için şehit diyemedi! CHP'YE YAKINLIĞIYLA BİLİNEN MEDYA KURULUŞLARI VAN'DA SALDIRIYA UĞRAYAN VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU GÖNÜLLÜLERİ İÇİN ŞEHİT DİYEMEDİ!
Son dakika: Van'da Vefa Destek Grubu'na hain saldırıyı canlı yayında değerlendirdi: Gözü dönmüş cani ruh hali! |Video SON DAKİKA: VAN'DA VEFA DESTEK GRUBU'NA HAİN SALDIRIYI CANLI YAYINDA DEĞERLENDİRDİ: GÖZÜ DÖNMÜŞ CANİ RUH HALİ! |VİDEO
Son dakika: MİT'ten Kuzey Irak'ta flaş operasyon: Galya Bekir etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MİT'TEN KUZEY IRAK'TA FLAŞ OPERASYON: GALYA BEKİR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: MİT'ten Kuzey Irak'ta flaş operasyon: Galya Bekir etkisiz hale getirildi

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA