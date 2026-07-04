IBAN paylaşmak mağduriyet mi, kazanç kapısı mı?

Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 12. Yargı Paketi, banka hesaplarını ve IBAN bilgilerini haksız menfaat karşılığında başkalarına kullandıranlar için devrim niteliğinde bir düzenleme getiriyor. Nitelikli dolandırıcılık kapsamında ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kalan ve kamuoyunda "IBAN mağduru" olarak bilinen kişiler, dolandırılan mağdurların zararını tazmin etmeleri durumunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek. Yeni düzenleme ile cezaevlerindeki binlerce kişi için tahliye yolu gözükürken, asıl amacın dolandırılan vatandaşların maddi kayıplarının bir an önce telafi edilmesi olduğu vurgulanıyor.

Banka hesap bilgilerini başkalarına kullandıranlara yönelik getirilen yeni düzenlemenin detaylarını açıklayan Nurettin Alan, "Asıl mağdur dediğimiz, parasını kaybeden insanın zararını savcılık aşamasında öderseniz üçte ikiye kadar, mahkeme aşamasında öderseniz yarısına kadar cezanızda bir indirim daha yapılacak." ifadelerini kullandı. Bu düzenleme ile binlerce yıl hapis istemiyle yargılanan veya ceza alan hesap sahipleri, mağduriyetleri giderdikleri takdirde hapse girmekten kurtulabilecek ya da mevcut cezalarında büyük bir indirime gidilecek.

VATANDAŞ İKİYE BÖLÜNDÜ: MAĞDURİYET Mİ KAZANÇ KAPISI MI?

Sokaktaki vatandaşlar ise IBAN bilgilerinin paylaşılması konusunda farklı görüşlere sahip. Banka hesabını kullandığını belirten bir vatandaş, "Iban numaralarımızı bazen samimi arkadaşlarımızın hepsine atıyoruz." sözleriyle durumun masumiyetine dikkat çekerken, bir başka vatandaş ise bu durumun suistimal edildiğini savunarak, "Bunu bir kazanç kapısına çevirdiler bence. Cezalar artırılmalı." değerlendirmesinde bulundu. Konunun ciddiyetine vurgu yapan bir diğer vatandaş ise, "Bu kumarla aynı şey. Para karşılığı hesabını kullandıranlar; ülkenin kara para aklamasına, terörün finanse edilmesine kaynaklık sağlıyorlar." diyerek tehlikenin boyutuna işaret etti.

HAPİSTEKİLER İÇİN TAHLİYE UMUDU DOĞDU

Düzenleme sadece yeni dosyaları değil, halihazırda cezaevinde olanları da yakından ilgilendiriyor. Nurettin Alan, "Cezaevindekilere de bir süre veriyoruz. Mağdurun zararını karşıla, ondan da istifade et diyoruz." sözleriyle hukuki sürecin işleyişini anlattı. Arkadaş kurbanı olduğunu düşünenlerin sesi olan bir vatandaş ise, "Çok mağdur arkadaşım var, bir an önce dışarı çıkarlar inşallah. Dost dosta IBAN veriyor, cezaevine giriyor. Ne diye girdiğini bile bilmiyor." şeklinde konuştu. Düzenlemenin temel felsefesini açıklayan Nurettin Alan, "Hem cezasızlık algısına sebebiyet vermemek hem de asıl mağdur olan parasını kaybedenin zararının karşılanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

ASIL DOLANDIRICILARA AF YOK!

Düzenlemenin kapsamı konusunda net bir çizgi çizen Nurettin Alan, "Dolandırıcılık suçunda bir indirim de yok, af da yok." diyerek, başkasının hesabını ele geçirip asıl nitelikli dolandırıcılığı yapan suç örgütü üyelerinin bu indirimlerden yararlanamayacağını kesin bir dille belirtti. Düzenleme sadece hesabını kullandıran ve bu yolla suça iştirak edenleri kapsayacak.

PAKET NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Milyonların gözü kulağı şimdi Meclis Genel Kurulu'ndan gelecek haberde. Süreci hızlandırmak istediklerini belirten Nurettin Alan, "Düzenlemeyi bir an önce Genel Kurul'a getirmeyi arzu ediyoruz. Bu aşamadan sonra çok bekletmek istemiyoruz." sözleriyle takvimin kısa süre içinde netleşeceğinin sinyalini verdi. Uzun süredir gündemde olan bu sorunun çözümüyle, hem yargıdaki dosya yükünün hafiflemesi hem de dolandırıcılık mağdurlarının paralarına kavuşması bekleniyor.