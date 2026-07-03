Var Mısın Yok Musun'da büyük risk! 1 milyon TL'nin sahibi oldu

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla yeniden izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun, 15. bölümüyle hem duygu dolu hem de heyecan yüklü anlara sahne oldu. Günün yarışmacısı Mardinli İbrahim Örnek, yaşadığı ekonomik zorlukları ve iflas sürecini anlatırken kullandığı "Annem artık sabah 5'te kalkmasın" sözleriyle stüdyoda duygusal anlar yaşattı. Finalde bankanın 1 milyon 400 bin TL'lik teklifini geri çevirerek büyük bir risk alan Örnek, kutusundan çıkan 1 milyon TL ile yarışmaya veda etti.