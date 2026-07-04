Özgür Özel'in yeni yol haritası ne?

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası parti içindeki arınma gerilimi yeni bir boyuta taşındı. Manisa Milletvekili Özgür Özel, beklediği karşılığı alamayınca yol haritasını tamamen değiştirdi. Genel Merkez ile ipleri kopma noktasına gelen Özel'in, Ağustos ayında yeni bir parti kurmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz tarihini kritik eşik olarak belirleyen Özel ve ekibi, yargı sürecinden sonuç çıkmaması durumunda kendi yollarını çizmeye kararlı. İşte CHP'deki gizli planın detayları…