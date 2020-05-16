Son dakika: Başkan Erdoğan Vefa Destek Grubuna yapılan alçak saldırıya sert tepki: Bedelini ağır ödeyecekler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 32 bloktan oluşan kırmızı beyaz kulelerinin son blokunun yerleştirme töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, Van ve Adana'da yapılan alçak saldırılara ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının o kısmı:

Ülkemizi getirdiğimiz yerin önemini çok daha iyi görüyoruz. Yurdun dört köşesine binlerce hastane inşa ettik, cihazlarla donattık. Sağlık çalışanı sayımızı 1 milyonun üzerine çıkardık. GSS ile tüm vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturduk.

Biz bunları yaparken CHP'nin başını çektiği bir kesim, hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile önümüzü kesmenin gayreti içindeydi.

Şehir hastaneleri projelerimize demediklerini bırakmadılar. Ülkemizi şehir hastaneleri ile doldurmayı sürdürüyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ikinci kısmını Japonya Başbakanı ile açarak birlikte hizmete sunacağız.

AYNI ALÇAK ZİHNİYETİN ÜRÜNÜDÜR

Maalesef bu zihniyet salgın sürecinde ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçları karşılamak ve daha sonra da kaliteli sağlık hizmeti vermek için başlattığımız hastane inşaatlarına dahil tahammül edemiyor.

Şurada Yeşilköy ve Sancaktepe yapımını tamamlamak üzere olduğumuz hastanelerimize israf diyecek kadar ufku dar, vizyonu sığ bir kafa bulunuyor.

İçişleri Bakanlığımızın sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen vatandaşlarımıza hizmet için oluşturduğu Vefa Hizmet Destek Grupları'na yapılan saldırılar da aynı alçak zihniyetin ürünüdür.

BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDEYECEKLER

Önce Van'ın Özalp ilçesinde PKK'nın yaptığı ve ipini bu örgüte teslim etmiş olan HDP'lilerin de işin içinde olduğu anlaşılan bir terör eylemi yaşandı. Yardım götüren vefa grubuna PKK'lı teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtılar. Vefa grubu üyesiyle bir vatandaşımız şehit oldu. İki şehidimize de rahmet diliyorum.

Yüreğir kaymakamlığı bünyesindeki vefa grubu saldırıya uğradı. Vatandaşlara yardım dağıtılırken bu saldırı gerçekleşti. Saldırıda bulunan güruhun CHP ilçe gençlik kolları başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşıldı.

PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı, CHP'liler Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır. Yöntem farklı, zihniyet ve amaç aynıdır. Devletin halkına hizmet götürmesine tahammülü olmayan bu iki kirli yapının bir süredir gizli saklı yürüttükleri siyasi ittifakı benzer eylemlerle sahada bir ileri aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor. Hala bu partilerin riyakar siyasetlerini görememiş olanlar için sadece bu iki hadise dahi başlı başına bir ibret vesikasıdır. Türkiye bu devlet ve millet düşmanlarına biz bu toprakları bırakmayacağız. Devletin askerlerine ve polisine vatandaşlarımıza hizmet için canla başla çalışan görevlilerine saldıran herkes bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir.

HAYATI ONLARA ZİNDAN EDECEĞİZ

Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı onlara zindan edeceğiz. PKK'nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak siyasi uzantılarını da sandıkta hezimete uğratmayı sürdüreceğiz.

Bir kez daha köprümüzün çelik kulelerine yerleştirilecek blokların hayırlı olmasını diliyorum.