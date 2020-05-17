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Adana'da Vefa Destek Grubuna saldırmışlardı! CHP'lilerin suç dosyası oldukça kabarık

Adana'da koronavirüsle mücadele kapsamında kurulan Vefa Destek Grubu ve kaymakama saldıran ’li gruptaki üç kişi, ‘kasten yaralama’ ve ‘hırsızlık’ gibi suçlardan sabıkalı çıktı. Sözcüsü Ömer Çelik, saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi. Adanalıların böyle eşkıyalıklara izin vermeyeceğini vurgulayan Çelik, "Adanalılar eşsiz Adanalı vefası ile Gruplarına sahip çıkacaktır. Bu vefakârlığa saldıran eşkıyalar Adanalıların gözünde asla Adanalı olamazlar" dedi.

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Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
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VEFA GRUBUNA SALDIRAN CHP'LİLERİN SUÇ DOSYASI KABARIK!

'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda bulunan Grubu'na düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin şehit olduğu gün, vefa grubuna yönelik bir saldırı olayı da Adana'da yaşandı.

Atakent Mahallesi'ndeki Yüreğir Kaymakamlığı önünde meydana gelen olayda, Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşlara yardım yaptığı sırada Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı ile beraberindekiler, "Yardım yapıyoruz diyerek milleti kandırıyorsunuz" diye bağırdı.

Son dakika: Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu saldırısının arkasından CHP'li başkan çıktı |Video SON DAKİKA: ADANA'DA VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU SALDIRISININ ARKASINDAN CHP'Lİ BAŞKAN ÇIKTI |VİDEO

CHP'li grup bir taraftan vatandaşları galeyana getirmeye çalışırken, değir taraftan da olayı video ile görüntüledi. Bununla da yetinmeyen CHP'li grup, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'e saldırıda bulunmak istedi. Gruba müdahale eden kaymakamın koruması polis memuru Bülent Kaya darp edildi. Bu sırada olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Ekipler Eren Yıldırım, , ile 'ı gözaltına aldı. İncelemede Serat Yıldırım'ın "taksirle yaralama", "işyerinden ve kurumdan hırsızlık", "ateşli silah ve bıçak bulundurma", Hüseyin Yıldırım'ın "ateşli silah ve bıçak bulundurma", "kasten adam yaralama", Deniz İmran Yıldırım'ın ise "kasten adam yaralama" suçlarından kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. CHP'li grup "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, hakaret, görevli memura mukavemet" suçlarından adliyeye gönderildi. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Eren Yıldırım ile diğer üç kişi serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Eren Yıldırım, tutuklandı.

"ASLA ADANALI OLAMAZLAR"

Saldırıya birçok kesimden tepki geldi. Sözcüsü Ömer Çelik, saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi. Adanalıların böyle eşkıyalıklara izin vermeyeceğini vurgulayan Çelik, "Adanalılar eşsiz Adanalı vefası ile Vefa Sosyal Destek Gruplarına sahip çıkacaktır. Bu vefakârlığa saldıran eşkıyalar Adanalıların gözünde asla Adanalı olamazlar" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da, "Büyük bir özveriyle emek veren vefa grubumuza yapılan saldırıyı kınıyorum" ifadesini kullandı.

Son dakika: Adana'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıyla ilgili CHP Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı SON DAKİKA: ADANA'DAKİ VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU'NA SALDIRIYLA İLGİLİ CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI TUTUKLANDI
Son dakika: Başkan Erdoğan Vefa Destek Grubuna yapılan alçak saldırıya sert tepki: Bedelini ağır ödeyecekler SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN VEFA DESTEK GRUBUNA YAPILAN ALÇAK SALDIRIYA SERT TEPKİ: BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER
Son dakika: Adana'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıyla ilgili CHP Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

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