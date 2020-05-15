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Başkan Erdoğan'dan Vefa Grubu'na saldırıya tepki: Bedeli ödetilecek

Başkan 'daki alçak saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Erdoğan, "’ın Özalp ilçesinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir." dedi.

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Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VEFA GRUBU'NA SALDIRIYA TEPKİ!

Başkan , "Dün 'ın Özalp ilçesinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir." açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

"BEDELİ ÖDETİLECEK"

Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir."

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