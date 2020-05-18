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Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi Adana'daki alçak saldırıyı anlattı

ekibinde görevli , 'daki arkasından 'li Başkan'ın çıktığı alçak saldırı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 20 kişilik grubun art niyetli olduğunu belirten Bülbül, "'ün koruması kendini tanıttı. Kaymakam'a ve korumasına hakaret ettiler. Kaymakam'ın korumasına karşı fiili saldırıda bulundular." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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GALİP BÜLBÜL ADANA'DAKİ ALÇAK SALDIRIYI ANLATTI

'da bir grup tarafından yardım dağıtım çalışmaları engellenmek istenen Yüreğir Kaymakamlığına bağlı ekibi ve görgü tanıkları yaşananları anlattı.

Yüreğir ilçesinde, 14 Mayıs'ta yardım dağıtımı engellenmek istenen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinde görevli , gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan hemen önce Kaymakamlık binası önünde yardım tırından diğer kamu araçlarına yükleme yaptıklarını söyledi.

'ün de ekibi koordine etmek için bölgede bulunduğunu belirten Bülbül, "Yanında koruması da vardı. Yolun karşısından 'ün olduğu güzergaha doğru önce 7-8 kişi daha sonra yaklaşık 20 kişilik bir grup yaklaştı." diye konuştu.

Yaklaşan gruptan bazılarının, ellerinde telefonlarla görüntü çektiğini ifade eden Bülbül, şöyle devam etti:

"Art niyetli oldukları her hallerinden belliydi. Kaymakam Bingöl'ün koruması kendini tanıttı. Kaymakam'a ve korumasına hakaret ettiler. Kaymakam'ın korumasına karşı fiili saldırıda bulundular. Kaymakam'ın korumasını eğer geçselerdi, ikinci adımda Kaymakam Bey'e yumruklar isabet etmek üzereydi. Diğer koruması gelerek Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün güvenli bölgeye çekilmesini sağladı."

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"GRUP DAHA SONRA 20 KİŞİ OLDU"

Adil Aydın da Vefa Sosyal Destek Grubunda kamu görevlisi olarak görevlerini yaptıklarını anlattı.

Çalışmalarını engellemeye çalışanların üzerlerine geldiğini, bağırıp hakaret ettiğini belirten Aydın, "Kaymakam da olayın içerisindeydi. Grup daha sonra yaklaşık 20 kişi oldu. Korumasının, bu sırada Kaymakam Bingöl'ü tanıtmasına rağmen kimse dinlemedi." diye konuştu.

Görgü tanıklarından Hürü Bayrak da grubun çalışmasının engellenmeye çalışıldığını anlatarak "Bir grup iki farklı taraftan kameraya kayıt alıyordu. Daha sonra saldırıya geçtiler. Kaymakam Oğuzhan Bingöl'e kasıtlı yapıldığını gördüm. Bence kasıtlı yapılan bir saldırı." ifadesini kullandı.

NELER YAŞAN MIŞTI?

Valilikçe olaya ilişkin 15 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımıyla Vefa Sosyal Destek Grubunca gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 kişinin çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki Yıldırım, dün itiraz üzerine tutuklanmıştı.

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