Son dakika: Adana'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıyla ilgili CHP Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı
Son dakika haberi... Adana'da, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmasını engellemeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, itiraz üzerine tutuklandı.
Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, iki gün önce Yüreğir Kaymakamlığı önünde Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün de katılımıyla gerçekleştirdiği yardım dağıtımı sırasında saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınanlar arasındaki Yıldırım'ın serbest bırakılmasına Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.
İtirazı değerlendiren Adana 4. Sulh Ceza Mahkemesi, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.
Bunun üzerine adliyeye giden Yıldırım tutuklandı.
Olaya ilişkin dün Valilikçe yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımıyla kaymakamlığın önünde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 saldırganın çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek, "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır. " ifadesine yer verilmişti.
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