17 Mayıs 2020, Pazar
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Son dakika: Adana'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıyla ilgili CHP Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

Son dakika haberi... 'da, 'nun çalışmasını engellemeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı , itiraz üzerine tutuklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
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VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU'NA SALDIRIYLA İLGİLİ CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI TUTUKLANDI

'nun, iki gün önce Yüreğir Kaymakamlığı önünde Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün de katılımıyla gerçekleştirdiği yardım dağıtımı sırasında saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınanlar arasındaki Yıldırım'ın serbest bırakılmasına Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

İtirazı değerlendiren 4. Sulh Ceza Mahkemesi, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Son dakika: Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu saldırısının arkasından CHP'li başkan çıktı |Video SON DAKİKA: ADANA'DA VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU SALDIRISININ ARKASINDAN CHP'Lİ BAŞKAN ÇIKTI |VİDEO

Bunun üzerine adliyeye giden Yıldırım tutuklandı.

Olaya ilişkin dün Valilikçe yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımıyla kaymakamlığın önünde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 saldırganın çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek, "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı olduğu anlaşılmıştır. " ifadesine yer verilmişti.

Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı ADANA'DA VEFA YARDIMLAŞMA GRUBU'NA SALDIRIYI CHP'Lİ BAŞKANIN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

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