10 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Ünlü şarkıcı Bengü A Haber'e konuştu: İyi ki bu ülkenin evladıyım |Video

Son dakika: Ünlü şarkıcı Bengü A Haber'e konuştu: İyi ki bu ülkenin evladıyım |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
10.05.2020
Son dakika haberi... Ünlü şarkıcı Bengü haftanın röportajında A Haber muhabiri Emirhan Ergen'in konuğu oldu. Bengü karantina sürecine ilişkin açıklamalar yaparken Türkiye'nin sağlık sistemiyle dünyaya örnek olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyledi. Bengü, konuşurken "tüylerim diken diken oluyor" ifadelerini kullanarak "İyi ki bu ülkenin evladıyım" dedi.

Son dakika haberi... Ünlü şarkıcı Bengü haftanın röportajında A Haber muhabiri Emirhan Ergen'in konuğu oldu. Bengü karantina sürecine ilişkin açıklamalar yaparken Türkiye'nin sağlık sistemiyle dünyaya örnek olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyledi. Bengü, konuşurken "tüylerim diken diken oluyor" ifadelerini kullanarak "İyi ki bu ülkenin evladıyım" dedi.

Ünlü şarkıcı Bengü A Habere konuştu: İyi ki bu ülkenin evladıyım ÜNLÜ ŞARKICI BENGÜ A HABER'E KONUŞTU: İYİ Kİ BU ÜLKENİN EVLADIYIM

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Bengü: İyi ki bu ülkenin evladıyım
Bengü: İyi ki bu ülkenin evladıyım
65 yaş üstüne 5 önemli uyarı
65 yaş üstüne 5 önemli uyarı
Korona dinlemediler! Kargo aracıyla...
Korona dinlemediler! Kargo aracıyla...
A Haber'de yürek yakan görüntüler
A Haber'de yürek yakan görüntüler
Kadıköy'de facia: Acı haber geldi
Kadıköy'de facia: Acı haber geldi
Anneler gününe buruk giriyorlar
Anneler gününe buruk giriyorlar
Futbolcunun itirafı kan dondurmuştu! Yeni görüntüler çıktı
Futbolcunun itirafı kan dondurmuştu! Yeni görüntüler çıktı
Kafeler ve lokantalar için flaş adım
Kafeler ve lokantalar için flaş adım
Şehre alınmadılar! Tek tek geri çevriliyorlar
Şehre alınmadılar! Tek tek geri çevriliyorlar
Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Dehşete düşüren sözler: Mermi manyağı yaparım
Dehşete düşüren sözler: Mermi manyağı yaparım
A Haber çocuk yoğun bakımda! Minik bedenlerin büyük savaşı!
A Haber çocuk yoğun bakımda! Minik bedenlerin büyük savaşı!
Daha Fazla Video Göster