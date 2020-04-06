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06.04.2020

Son dakika! Türkiye’de ilk kez uygulandı corona virüs tedavisine umut oldu! Peki plazma tedavisi nedir? |Video

Son dakika haberi... Türkiye’de ilk kez uygulandı corona virüs tedavisine umut oldu. Dünyada hızla yayılmaya devam eden ve 70 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsün tedavisi için Türkiye’den flaş adım… Yeni geliştirilen ‘plazma tedavi’ yöntemiyle corona virüs tedavisinde başarı oranı ise yüzde 80... İşte detaylar...

Dünya corona virüs salgınına karşı etkin tedavi yönetimi aramaya devam ederken Türkiye'den umut olacak bir açıklama geldi. Çin'den sonra ilk kez Türkiye'de denen 'plazma tedavi' yöntemi virüsü etkisiz hale getirmede başarılı olabilecek mi?

Bu yöntem Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uygulandı. Corona virüsü yenen bir hastadan alınan plazma, yoğun bakımdaki hastaya nakledildi. Peki plazma tedavisi nedir? Donör olmak için ne yapmak gerekli? Bu soruları yanıtlayan Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt 18-55 yaş arası sağlık bireylerin donör olabileceğini altını çizerek bu yönetimin özellikle yoğun bakımdaki hastalar için kullanılacağını ve etkili bir tedavi yöntemi olduğunun söyledi. Öte Yandan Erkut, bu tedavi yönteminin maliyetinin ise çok düşük olduğunu aktardı.

TEDAVİDE BAŞARI ORANI YÜZDE 80…

Plazma tedavi yönetimi Covid-19 tedavi sürecinde ilaçların fayda etmediği ve yoğun bakım durumuna kadar kötüleşen hastalar için kullanılıyor. Bu yöntemin Çin'de uygulan vakalarda yüzde 80 oranında başarı oranına sahip olduğu istatistiklere yansıdı.

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