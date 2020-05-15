- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
Son dakika: Trafikte son durum ne? İstanbul trafiğinde şu an yoğunluk var mı? 15 Mayıs 2020 Kara yollarında durum |Video
Bursa-Eskişehir yolunun 39'uncu kilometresinde bulunan Mezit Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeniyle tünel trafiğe kapatılarak ulaşım Eskişehir-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35'inci kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sağlanıyor.Adapazarı-Düzce yolunun 15-16'ncı kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında köprü yapım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı.
Ortaklar-Söke-Milas yolunun 51-54'üncü, Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Turhal-Tokat yolunun 0-2'nci kilometreleri arasında yol bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 45-53'üncü kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Siirt-Batman yolunun 61-64'üncü kilometreleri arasındaki Reşat Baysal mevkisinde Ilısu Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşım yeni yapılan varyanttan iki yönlü gerçekleştiriliyor.