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Son dakika: Trafikte son durum ne? İstanbul trafiğinde şu an yoğunluk var mı? 15 Mayıs 2020 Kara yollarında durum |Video

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Giriş: 15.05.2020 09:30
Son dakika haberi... Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu Kavşağı-İmes Kavşağı 2-3'üncü kilometrelerinde yapılan üst geçidin kiriş montajı çalışması nedeniyle bu gece yarısından saat 12.00'ye kadar ulaşım 15'er dakikalık aralıklarla kontrollü gerçekleştirilecek. Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı Kavşağı-Konya Kavşağı arasında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bursa-Eskişehir yolunun 39'uncu kilometresinde bulunan Mezit Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeniyle tünel trafiğe kapatılarak ulaşım Eskişehir-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35'inci kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Adapazarı-Düzce yolunun 15-16'ncı kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında köprü yapım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Ortaklar-Söke-Milas yolunun 51-54'üncü, Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Turhal-Tokat yolunun 0-2'nci kilometreleri arasında yol çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 45-53'üncü kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Siirt-Batman yolunun 61-64'üncü kilometreleri arasındaki Reşat Baysal mevkisinde Ilısu Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşım yeni yapılan varyanttan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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