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Son dakika: Silivri'de orman yangını

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Giriş: 21.08.2023 16:36
Son dakika haberi...Silivri Çeltik Mahallesi'ndeki ormanda 14.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor.
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