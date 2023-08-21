Son dakika: Silivri'de orman yangını

Son dakika haberi...Silivri Çeltik Mahallesi'ndeki ormanda 14.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor.

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