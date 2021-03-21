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Son dakika: Sahte balığa dikkat! Balıkta benzerlik hilesi

A Haber
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Giriş: 21.03.2021 15:33
Güncelleme:21.03.2021 15:35
Son dakika haberi... Balık alırken dikkat! Palamut yerine uskumru, levrek yerine de kaya levreği satıldığı ortaya çıktı. A Haber muhabiri Tuğba Kezer ayrıntıları aktardı. Balık Satıcıları Esnaf Odası Yönetim Üyesi Kenan Balcı müşterilere uyarılarda bulundu.
Sahte balığa dikkat! Benzerlik hilesi SAHTE BALIĞA DİKKAT! BENZERLİK HİLESİ
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