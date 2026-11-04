ABD'de seçim sonrası piyasaların gözü Trump'ın atacağı adımlarda

ABD'de Kongre ara seçimlerinin sonuçları, ülke ekonomisi ve küresel piyasalar üzerindeki olası etkileriyle gündemde. A Haber canlı yayınına katılan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, seçim sonuçlarının piyasalara yansımalarını, Trump yönetiminin ticaret ve savaş politikalarını, enerji fiyatlarının Amerikan halkı üzerindeki etkisini değerlendirdi. Doğaner, Wall Street'te güçlü borsa performansı yaşanırken Amerikan halkının hayat pahalılığı ve artan enerji maliyetlerinden duyduğu rahatsızlığın sandığa yansıdığına dikkat çekti.