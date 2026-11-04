-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
ABD'de seçim sonrası piyasaların gözü Trump'ın atacağı adımlarda
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ABD'de seçim sonrası piyasaların gözü Trump'ın atacağı adımlarda

ABD'de Kongre ara seçimlerinin sonuçları, ülke ekonomisi ve küresel piyasalar üzerindeki olası etkileriyle gündemde. A Haber canlı yayınına katılan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, seçim sonuçlarının piyasalara yansımalarını, Trump yönetiminin ticaret ve savaş politikalarını, enerji fiyatlarının Amerikan halkı üzerindeki etkisini değerlendirdi. Doğaner, Wall Street'te güçlü borsa performansı yaşanırken Amerikan halkının hayat pahalılığı ve artan enerji maliyetlerinden duyduğu rahatsızlığın sandığa yansıdığına dikkat çekti.

Memur ve memur emeklisine yeni hesap! İşte belirtilen zam tahmini
Sonraki Video
Memur ve memur emeklisine yeni hesap! İşte belirtilen zam tahmini
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar