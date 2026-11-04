Dr. Tolga Sakman: "Oy kullanılan bölgelerde anti-Trump propagandası yapıldı"

ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisi seçimlerinin sonuçları, Trump yönetiminin siyasi geleceği açısından önemli mesajlar verdi. Seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı oy kaybında Trump karşıtlığının, göç politikalarının ve artan enerji fiyatlarının etkili olduğu değerlendiriliyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, A Haber canlı yayınında ABD ara seçimlerinin sonuçlarını ve Senato ile Temsilciler Meclisi'ndeki tablonun Trump yönetimine olası etkilerini değerlendirdi.