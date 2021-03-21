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Son dakika: Sahte balığa dikkat! Balıkta benzerlik hilesi

Son dakika haberi... Balık alırken dikkat! yerine , levrek yerine de kaya levreği satıldığı ortaya çıktı. muhabiri Tuğba Kezer ayrıntıları aktardı. Balık Satıcıları Esnaf Odası Yönetim Üyesi Balcı müşterilere uyarılarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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Son dakika: Sahte balığa dikkat! Balıkta benzerlik hilesi

Balık alırken dikkat! yerine , levrek yerine de kaya levreği satıldığı ortaya çıktı.

muhabiri Tuğba Kezer ayrıntıları aktardı. Balık Satıcıları Esnaf Odası Yönetim Üyesi Balcı müşterilere uyarılarda bulundu.

Balık satıcıları esnaf odası yönetim üyesi Kenan Balcı, "Şekilleri biçimleri birbirine benzeyen balıkları yapıyorlar bazısının değeri altın değerindedir bazısının değeri tenekedir. Bazısının değeri gümüştür bazısının altındır." dedi.

PALAMUT YERİNE USKUMRU!

Balcı, "Bu gördüğünüz palamut altın değerindedir, bu da uskumru gümüş değerindedir. Altın fiyatına uskumruyu palamut diye satmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Balcı, "Kaya levreğini de levrek diye satıyorlar. Levrek altın kaya levreği gümüş." şeklinde konuştu.

NELERE DİKKAT ETMELİ?

Balcı: Dikkat edilecek şey bilindik yerlerden balık alsınlar. Kendi bildikleri balığı tercih etsinler. Balıktan herkes anlamıyor.

Sahte balığa dikkat! Benzerlik hilesi SAHTE BALIĞA DİKKAT! BENZERLİK HİLESİ

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