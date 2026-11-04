Başkan Erdoğan'ın Güney Kore temaslarında 15 milyar dolarlık hedef! Faruk Erdem'den yatırım ve nükleer santral değerlendirmesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinde ekonomi, ticaret ve yatırım iş birlikleri öne çıktı. Seul'de Güney Kore'nin önde gelen teknoloji ve sanayi şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Erdoğan'ın temaslarında, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi gündeme geldi. A Haber canlı yayınında ziyareti değerlendiren Faruk Erdem, mevcut ticaret hacminde Türkiye'nin ithalatının ağırlıkta olduğuna dikkat çekerek ihracatın artırılmasının önemini vurguladı. Sinop'ta planlanan nükleer santral, savunma sanayisi, enerji ve madencilik alanlarındaki iş birliği fırsatlarına değinen Erdem, Güney Koreli şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının artabileceğini ifade etti.