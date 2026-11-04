Beyaz Saray'da "çifte veto" dönemi! Trump nasıl topal ördek oldu?

ABD'de Kongre'nin iki kanadını ve kritik eyalet valiliklerini belirleyen tarihi seçimlerde sandıktan çıkan sonuçlar, Washington'da tüm dengeleri kökünden sarstı. Temsilciler Meclisi ve Senato'da ilklerin yaşandığı, Müslüman ve azınlık adayların tarihi zaferler kazandığı seçimde, Cumhuriyetçilerin 30 yıllık kalesi Teksas bile Demokratların eline geçti. A Haber ekranlarında seçimlerin perde arkasını ve küresel yansımalarını değerlendiren A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali; lobilerin Trump'ı nasıl yalnız bıraktığını, Beyaz Saray'ı bekleyen "çifte veto" krizini, yeni bir savaş ihtimalini ve Türkiye ile yürütülen F-16, F-35 ile CAATSA dosyalarının akıbetini tüm detaylarıyla anlattı.