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Sağlık Bakanlığı 16 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı | 71 can kaybı 6 bin 221 yeni vaka

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Giriş: 16.06.2021 19:38
Güncelleme:16.06.2021 19:39
Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 163 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 881 oldu, 4 bin 632 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 71 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 221 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 71 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 950'a yükseldi. Toplamda 57 milyon 674 bin 798 test yapıldı. Bugün yapılan 227 bin 163 testten, 6 bin 221 yeni vaka sayısı, 548 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 348 bin 249 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 632 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 215 bin 654'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 881 olduğu açıklandı.

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