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12.04.2020

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca 12 Nisan Pazar günü koronavirüs vaka sayılarını açıkladı |Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden 12 Nisan Pazar gününe ait koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Türkiye'de vaka sayısını 4.789 artışla 56.956'ye yükselirken 97 kişinin yaşamının yitirmesiyle hayatını kaybeden toplam hasta sayısı 1198 oldu. Peki 12 Nisan Pazar günü Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı. Detaylar haberimizde...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden 12 Nisan Pazar gününe ait koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Türkiye'de vaka sayısını 4.789 artışla 56.956'ye yükselirken 97 kişinin yaşamının yitirmesiyle hayatını kaybeden toplam hasta sayısı 1198 oldu. Peki 12 Nisan Pazar günü Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı. Detaylar haberimizde...

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