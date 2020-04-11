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Son dakika! Sağlık Bakanı Koca 11 Nisan Cumartesi günü koronavirüs vaka sayıları açıklandı |Video
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden 11 Nisan Cumartesi gününe ait koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Türkiye'de vaka sayısını 5.138 artışla 52.167'ye yükselirken 95 kişinin yaşamının yitirmesiyle hayatını kaybeden toplam hasta sayısı 1101 oldu. Peki 11 Nisan Cumartesi günü Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı. Detaylar haberimizde...
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden 11 Nisan Cumartesi gününe ait koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Türkiye'de vaka sayısını 5.138 artışla 52.167'ye yükselirken 95 kişinin yaşamının yitirmesiyle hayatını kaybeden toplam hasta sayısı 1101 oldu. Peki 11 Nisan Cumartesi günü Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı. Detaylar haberimizde...
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