07 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı ve uyardı: Vaka artış hızı yavaşlamalı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı ve uyardı: Vaka artış hızı yavaşlamalı!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2021 19:55
Güncelleme:05.08.2021 19:55
5 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 24 bin 297 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." ifadelerini kullandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Polisten nefes kesen operasyon
Polisten nefes kesen operasyon
Kamyonet çocukların arasına daldı
Kamyonet çocukların arasına daldı
Panik yaratan olay! 20 santim...
Panik yaratan olay! 20 santim...
İstanbul’da korkutan yangın
İstanbul'da korkutan yangın
Aydın’da orman yangını
Aydın'da orman yangını
Yangın fırsatçıları şimdi de keresteye göz dikti!
Yangın fırsatçıları şimdi de keresteye göz dikti!
Valilikler peş peşe duyurdu! İşte yeni yasaklar
Valilikler peş peşe duyurdu! İşte yeni yasaklar
Yola uzanıp böyle izledi
Yola uzanıp böyle izledi
Cenaze evinden yangın bölgesine!
Cenaze evinden yangın bölgesine!
Burdur’da orman yangını
Burdur'da orman yangını
Yangın arı kovanlarına da zarar verdi
Yangın arı kovanlarına da zarar verdi
Mangal yapıp meşale yaktılar
Mangal yapıp meşale yaktılar
Daha Fazla Video Göster