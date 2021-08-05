Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı ve uyardı: Vaka artış hızı yavaşlamalı!

5 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 24 bin 297 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." ifadelerini kullandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

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