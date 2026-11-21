İslam dünyasında tarihî yükseliş! Müslüman nüfusundaki artışın perde arkasında neler var?
Dünya genelinde dinî nüfus dağılımı değişirken Müslüman nüfusundaki hızlı artış dikkat çekiyor. Küresel demografik dengelerin yeniden şekillenmesine ilişkin değerlendirmelerde 2035 yılına yönelik tahminler öne çıkıyor. Peki, Müslüman nüfusundaki bu yükselişin arkasında hangi etkenler bulunuyor? Dünyanın din haritasındaki değişimin ayrıntılarını A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
Doğukan HavuzEditör
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