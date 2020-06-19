Son dakika: Rusya'dan 2 koronavirüs hastasını getiren uçak İstanbul'a indi |Video

Rusya'da koronavirüs hastalığına yakalanan 2 kişi ambulans uçakla tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirildi. Hastalardan birisi İzmir'de diğeri ise İstanbul'a getirildi. 14 saatlik zorlu yolculuğun ardından İstanbul'a getirilen hastanın ise Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde tevadi altına alınacağını açıklandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Rusya'da koronavirüs hastalığına yakalanan 2 kişi ambulans uçakla tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirildi. Hastalardan birisi İzmir'de diğeri ise İstanbul'a getirildi. 14 saatlik zorlu yolculuğun ardından İstanbul'a getirilen hastanın ise Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde tevadi altına alınacağını açıklandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.