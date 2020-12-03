A Haber canlı yayınında koronavirüs tedavisi tamamlanmış 2 bin hastayı incelediklerini açıklayan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek yeni bulguları anlattı. Prof. Dr. Tükek Kovid-19 geçiren hastaları da tedbiri elden bırakmaması konusunda uyararak yeniden hastalığa yakalanma risklerinin olduğunu belirtti. İşte Prof. Tufan Tükek'in A Haber yaptığı o çarpıcı açıklamalar...

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Tufan Tükek, 8 ay içerisinde koronavirüs geçiren 2 bin hastayı incelediklerini ve ilginç bulgular elde ettiklerini ifade etti. Prof. Tükek'in A Haber canlı yayınında yaptığı o çarpıcı açıklamalar;

KOVİD-19 HASTALIĞI GEÇİRENLER DİKKAT

"Hastalığı geçirenlerde ne gibi bulgular oluşacak?" sorusuna yanıt verebilmek için böyle bir poliklinik oluşturdu. Çoğunluğu ağır hastalık geçirmiş 2 binin üzerinde hastanın kaydı tutuldu. Bu hastaların verileri incelendi ve incelenmeye de devam ediyor. Hiç beklemediğimiz bulgular gördük ve şaşırtıcı bulgular elimize geçti. Bu hastalarda pıhtılaşmanın çok fazla olduğunu biliyorduk ama uzun zaman sonra da bu pıhtılaşmanın olabileceğini gördük ve bu da bizi endişeye sevk etti. Akciğer damarları içerisinde pıhtı oluştuğunu hastalığın devamı sürecinde gördük. Hasta tedaviyi olumlu yanıt veriyor, Kovid-19'u yeniyor ama daha sonra yapılan kontrollerde akciğerlerindeki damarlar içerisinde pıhtı oluşabildiğini gördük. O yüzden şu anda hastanede yatan hemen hemen her hastaya kan sulandırıcılar veriyoruz. Hastaların bir kısmının taburcu olduktan sonra ilaçlarını 1 hafta sonra kestiklerini tespit ettik. Şu anda bizim tavsiyemiz 1 ila 3 ay arasında kan sulandırıcıların kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

GENÇ HASTALARIN ÖLÜMÜ İLAÇTAN DEĞİL!

Prof. Dr. Tükek, genç hastalardaki ölüm oranlarına ilişkin, "Çok genç hastalarda bile kan damar pıhtılaşması sonucunda ölümler gördük. Genellikle bunlar ilaca bağlandı ama ilaçtan değil. Bu ölümler kandaki pıhtılaşma sonucunda meydana geldiğini tespit ettik. Hastalarda en çok gördüğümüz 3-5 ay bile geçmeyen belirtiler arasında efor sırasında nefes darlığı hissedilmesi, çabuk yorulması. Bir kısım hastada bu belirtilerin özellikle devam ettiğini gördük." dedi.

İlk birinci ve ikinci aylık süreç içerisinde de hastalığı geçirenlerde unutkanlık yaşandığını ve bu şikayeti özellikle öğretmenlerden aldıklarını dile getiren Prof. Dr. Tükek "Şu anda yaşanan bu unutkanlığın sebebini henüz anlamış değiliz." dedi. Prof. Dr. Tükek, troid fonksiyon bozuklulukları çabuk yorulma, iştahsızlık ve baş ağrısının ise genellikle hastalık sonrası görülen bulgular arasında olduğunu söyledi.

KOKU VE TAT OLMA PROBLEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Koku alamama, tat alamama problemi net bir şekilde en belirgin corona virüs belirtileri arasında yer alıyor. Koronavirüsü atlatan hastaların çoğu bir en geç iki ay içinde koku alma ve tat alma duyularının geri geldiğini ifade etti. Uzun vadede kalıcı bir hasar oluşmuyor, ikinci aya gelindiğinde hastaların bu şikayetlerinin düzeldiğini görüyoruz.

KOVİD-19 HASTALIĞI GEÇİRENLER YENİDEN YAKALANABİLİR Mİ?

"Koruyucu antikorlar hastalığın 14. gününden itibaren ortaya çıkıyor. Beşinci günden sonra hastanın AKUT geçirip geçirmediğine bakılıyor. İkinci haftadan sonra esas kalıcı olan G antikorlar ortaya çıkıyor. Bu arada hastalığı hafif geçirenlerde çoğunlukla antikor oluşmuyor, genelde hastalığı ağır geçirenlerde antikor oluşuyor."