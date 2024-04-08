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Son dakika | Pendik'teki Yediemin otoparkında yangın! Bölgede kırmızı alarm

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 08.04.2024 16:23
Son dakika haberi... Pendik’te bulunan Yediemin otoparkında yangın çıktı. Alevler araçlara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yediemin otoparkında yangın! Kırmızı alarm
Yediemin otoparkında yangın! Kırmızı alarm
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