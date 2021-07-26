Osmaniye’de korkutan depremler! Son depremin yaşandığı bölgeden ilk görüntüler

Son dakika haberi: Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen ikinci deprem korkuya neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Düziçi ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 23.55’te meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, Düziçi ilçesinin yanı sıra, Osmaniye kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı. Öte yandan yaklaşık 3 saat önce merkez üssü Düziçi ilçesi olan yerin 7 kilometre derinliğinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 20.57'de Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde depremden 3 saat sonda 4.2 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 23.55'te meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.





Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3, merkez üssünü ise Düziçi'nin Ellek Mahallesi olarak açıkladı.

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