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Son dakika: Ölümden hayata uzanan el! Murat Coşkun dehşet anlarını A Haber canlı yayınında anlattı |Video

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Giriş: 24.06.2020 09:42
Son dakika haberi... Esenyurt'ta bodrum katındaki evini basan sel sularında mahsur kalan ve çevredekilerin hortum uzatmasıyla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını A Haber canlı yayınında anlattı. Kendisine hortum uzatan kişiye canını borçlu olduğunu söyleyen vatandaş, "Çok zor, ölümü tattım diyebilirim" dedi.

Esenyurt'ta öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Bir çok bodrum kat sular altında kaldı. 50 yaşındaki Murat Coşkun bodrum katındaki evini basan sel suları içinde mahsur kaldı. Küçük bir pencerenin demir parmaklıkları arasından elini uzatarak yardım bekleyen Coşkun'un imdadına vatandaşlar koştu. Sel suları içinde nefes almakta zorlanan Coşkun için bir vatandaş hortum getirdi. Dakikalarca hortumla nefes alan Coşkun demir parmaklıkların yerinden sökülmesiyle mahsur kaldı evinden kurtarıldı.



Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Coşkun, "İçeri girip camı kapatayım daha fazla su girmesin dedim ama içeriye adım atar atmaz camlar patladı. İçeride ne varsa üstüme üstüme geldi. Kapı kapandı, kapının kolu kırıldı. Ben içeride mahsur kaldım. Göz açıp kapayıncaya kadar. O an soğuk kanlılığımı kaybetmemem büyük bir şans oldu benim için. Kendimi parmaklıklara attım ve kolumla kilitledim. Nefes alamaz duruma geldim. Sonra komşulardan birisi sağ olsun hortum getirdiler bana, bir su hortumu getirdiler. Sanırım hayatımı kurtaran etken de bu oldu. 12-13 dakika o hortumla nefes aldım suyun içinde. Sonra dışarıdan bir şekilde parmaklıkları kırdılar ve çıkardılar" ifadelerini kullandı.


"BANA HORTUM UZATAN KİŞİYE CANIMI BORÇLUYUM"
Kendisine hortum uzatan kişiye canını borçlu olduğunu söyleyen Coşkun, "Bana hortum uzatan kişiyle daha sonradan tanıştım ona canımı borçluyum sanırım. O an farkında değilim elimi uzattım ben buradayım diye salladım. Sonra bir el uzandı. Ne kadar sıkmışım bilmiyorum. Daha sonra hastanede gördüm adamın eli morarmış. O korkuyla baya bir sıkmışım sanırım. Çok zor, ölümü tattım diyebilirim. Bir anda bütün hayatım gözümün önünden gelip geçti. Her şeyim gitti ama şükürler olsun Allah'ıma can sağlığım yerinde giden mal olsun benim kocaman büyük bir devletim var. Mutlaka bana bununla ilgili yardımda bulunur beni yardımda koymaz" diye konuştu.

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