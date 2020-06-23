23 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Canlı yayında korku dolu anlar! A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayında yaralandı |Video

Son dakika: Canlı yayında korku dolu anlar! A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayında yaralandı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2020 14:00
Güncelleme:23.06.2020 14:17
Son dakika haberi... İstanbul'da etkili sağanak yağış devam ediyor. Beşiktaş’ta yaşananları aktardığı sırada A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayında yaralandı. İşte canlı yayında o korku dolu anlar.…

Son dakika haberi... İstanbul'da etkili sağanak yağış devam ediyor. Beşiktaş'ta yaşananları aktardığı sırada A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayında yaralandı.

Muhabirimiz canlı yayında bölgede yaşananları anlatırken ağaçtan kopan dal parçası kafasına isabet etti.

Son dakika haberi: İstanbul’u kuvvetli dolu yağışı vurdu! İşte kareler SON DAKİKA HABERİ: İSTANBUL'U KUVVETLİ DOLU YAĞIŞI VURDU! İŞTE KARELER
Son dakika:Yağışlar devam edecek mi? Dolu yağışı normal mi? Uzman isimden süper hücre uyarısı |Video SON DAKİKA:YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ? DOLU YAĞIŞI NORMAL Mİ? UZMAN İSİMDEN "SÜPER HÜCRE" UYARISI |VİDEO

İstanbul Boğazı kara bulutlarla kaplandı
İstanbul Boğazı kara bulutlarla kaplandı
Canlı yayında korku dolu anlar!
Canlı yayında korku dolu anlar!
Diyecek söz kalmadı! Şoke eden görüntüler!
Diyecek söz kalmadı! Şoke eden görüntüler!
Mahalleli ihbar etti!
Mahalleli ihbar etti!
Şehit polisin katillerine müebbet talebi
Şehit polisin katillerine müebbet talebi
950 yıllık tarih ayağa kalkıyor
950 yıllık tarih ayağa kalkıyor
Uzman isimden süper hücre uyarısı
Uzman isimden "süper hücre" uyarısı
Sizi de bekleriz Merkel
"Sizi de bekleriz Merkel"
Film değil gerçek! Adeta dağ yarıldı
Film değil gerçek! Adeta dağ yarıldı
Ecrin soruşturmasında yeni gelişme
Ecrin soruşturmasında yeni gelişme
Çarpıp kaçtı! Motosikleti kilometrelerce sürükledi
Çarpıp kaçtı! Motosikleti kilometrelerce sürükledi
Şoförü maske için uyarmıştı! Hayatının şokunu yaşadı
Şoförü maske için uyarmıştı! Hayatının şokunu yaşadı
Daha Fazla Video Göster