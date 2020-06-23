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Son dakika: Canlı yayında korku dolu anlar! A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayında yaralandı |Video
Son dakika haberi... İstanbul'da etkili sağanak yağış devam ediyor. Beşiktaş’ta yaşananları aktardığı sırada A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayında yaralandı. İşte canlı yayında o korku dolu anlar.…
Muhabirimiz canlı yayında bölgede yaşananları anlatırken ağaçtan kopan dal parçası kafasına isabet etti.
Son dakika haberi... İstanbul'da etkili sağanak yağış devam ediyor. Beşiktaş'ta yaşananları aktardığı sırada A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayında yaralandı.
Muhabirimiz canlı yayında bölgede yaşananları anlatırken ağaçtan kopan dal parçası kafasına isabet etti.