Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 11 yaralı
Giriş: 05.12.2025 16:43
Şanlıurfa’da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
