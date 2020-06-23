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3 çocuğu kurtaran kahraman A Haber'e konuştu

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Giriş: 23.06.2020 20:38
İstanbul'un altyapısı şiddetli yağmuru kaldıramadı. Durum böyle olunca birçok iş yeri ve eve su bastı. Şiddetli yağışın en çok etkilediği ilçelerden birisi ise Esenyurt oldu. Bodrum katta mahsur kalan 3 çocuğun kurtarılma anları bugünkü kaos görüntülerine damga vurmuştu. Sulara gömülen 3 çocuğun hayatını kurtaran isim A Haber'e konuştu.
3 çocuğu kurtaran kahraman A Haber'e konuştu
3 çocuğu kurtaran kahraman A Haber'e konuştu
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