3 çocuğu kurtaran kahraman A Haber'e konuştu

İstanbul'un altyapısı şiddetli yağmuru kaldıramadı. Durum böyle olunca birçok iş yeri ve eve su bastı. Şiddetli yağışın en çok etkilediği ilçelerden birisi ise Esenyurt oldu. Bodrum katta mahsur kalan 3 çocuğun kurtarılma anları bugünkü kaos görüntülerine damga vurmuştu. Sulara gömülen 3 çocuğun hayatını kurtaran isim A Haber'e konuştu.