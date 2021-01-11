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Son dakika: O ilimizde aniden ortaya çıktı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Fok balığının avlandığı anlar kamerada
Son dakika haberi… Muğla Bodrum kıyılarından sıkça görünmeye başlayan fok balıkları kıyıda balık avlarken görüntülendi. Fok balığının balık avlamasını izleyen vatandaşlar gözlerine inanamadı. İşte saniye saniye o anlar… Son dakika haberi… Muğla Bodrum kıyılarından sıkça görünmeye başlayan fok balıkları kıyıda balık avlarken görüntülendi. Fok balığının balık avlamasını izleyen vatandaşlar gözlerine inanamadı. İşte saniye saniye o anlar…