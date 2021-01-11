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Son dakika: O ilimizde aniden ortaya çıktı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Fok balığının avlandığı anlar kamerada

İHA
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Giriş: 11.01.2021 17:33
Güncelleme:11.01.2021 17:45
Son dakika haberi… Muğla Bodrum kıyılarından sıkça görünmeye başlayan fok balıkları kıyıda balık avlarken görüntülendi. Fok balığının balık avlamasını izleyen vatandaşlar gözlerine inanamadı. İşte saniye saniye o anlar… Son dakika haberi… Muğla Bodrum kıyılarından sıkça görünmeye başlayan fok balıkları kıyıda balık avlarken görüntülendi. Fok balığının balık avlamasını izleyen vatandaşlar gözlerine inanamadı. İşte saniye saniye o anlar…
Aniden ortaya çıktı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Fok balığının avlandığı anlar kamerada ANİDEN ORTAYA ÇIKTI! VATANDAŞLAR GÖZLERİNE İNANAMADI! FOK BALIĞININ AVLANDIĞI ANLAR KAMERADA

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